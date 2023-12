L’Agropoli punta sui giovani: presentati due giovani molto interessanti

L’Us Agropoli nel mercato di Gennaio ha presentato due giovani molto interessanti, Alessio Pelliccia e Sabatino Lembo, giocatori interessanti che andranno a rinforzare il pacchetto degli under di mister Ambrosino. Alessio Pelliccia classe 04’ è un difensore esterno di piede destro abile nella fase di spinta ma anche in quella di contenimento, un ragazzo di ottimo talento che può alternarsi all’ormai titolare del ruolo Lucarelli. Il calciatore Napoletano ha disputato l’ultimo campionato al Capri, prima di approdare nei delfini.

Le qualità

Altro acquisto giovane è quello di Sabatino Lembo, calciatore polivalente che può ricoprire tutti i ruoli della difesa, il difensore ha militato nel Picerno prima di arrivare alla corte di mister Ambrosino. Entrambi i giocatori sono già a disposizione del mister e pronti a dare il loro contributo alla scalata dell’Agropoli. I delfini nel frattempo hanno ripreso gli allenamenti, dopo la breve sosta natalizia, al rientro mister Ambrosino ha potuto contare su tutti gli effettivi.

Nella programmazione degli allenamenti, i lavori dei delfini è stato incentrato su un richiamo di preparazione fisica, esercizi di forza e rapidità per mettere più energie nelle gambe dei giocatori dell’Agropoli da qui alla fine del campionato, inoltre i Delfini in questo periodo affronteranno delle amichevoli per testare sia la condizione fisica, sia qualche dettame tattico differente in vista della ripresa.

Trend positivo

Insomma al ritorno in campo l’Agropoli vorrà farsi trovare pronta dopo che ha chiuso la prima parte della stagione con 11 risultati utili consecutivi, di sicuro i ragazzi di mister Ambrosino vogliono continuare il trend positivo, mirando a raggiungere magari le zone ancora più alte della classifica.