L’Agropoli impatta per 1-1 con il Victoria Marra

Deludente 1 a 1 casalingo per l’Agropoli che pareggia in casa contro il Victoria Marra nell’esordio stagionale al Guariglia. La partita comincia subito con la formazione biancoazzurra che passa in vantaggio dopo un minuto: sulla spizzata di Margiotta, Oliveira entra in area di rigore e non lascia scampo a Troiano per l’1-0.

Dopo il gol sale in cattedra il Victoria Marra

Dopo il goal l’attaccante dei delfini però deve lasciare il campo per infortunio al suo posto entra Limatola.

La reazione del Victoria Marra arriva al 20’ sulla grande incursione di Chiacchio in area di rigore, il calciatore ospite lascia partire un gran tiro, Grieco respinge lateralmente ma Caruso da pochi metri spedisce il pallone sull’esterno della rete; botta e risposta al minuto 22 i delfini potrebbero raddoppiare con il diagonale di Di Pasquale, ma Troiano si oppone sicuro.

Il Victoria Marra ci prova ancora dagli sviluppi di calcio piazzato con il colpo di testa di Chiacchio, ma la sua conclusione termina debole tra le braccia di Grieco.

La squadra ospite prova a portarsi in avanti nell’ultima parte della prima frazione, senza creare grossi pericoli ai delfini.

Termina così il primo tempo sul risultato di 1-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Victoria Marra spinge fin dall’inizio per trovare il pari: al 48’ ci prova Chiacchio ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Ancora la squadra ospite va vicino al pareggio con un destro da fuori di Reda che termina di poco a lato.

Il pari arriva al 68’ quando Falivene si conquista un calcio di rigore, grazie ad un intervento ingenuo di Ramacciotti, dal dischetto va Chiacchio che sigla l’1-1.

L’Agropoli prova a reagire e all’82’ arriva la grande occasione sui piedi di Margiotta che sulla sponda di Ferraiolo colpisce l’incrocio dei pali a Troiano battuto.

Nei minuti finali le due squadre complice la stanchezza non riescono a creare altre occasioni da goal.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-1, con l’Agropoli che guadagna il primo punto in classifica.