L’Agropoli cade ad Apice e dice addio ai play-off

L’Agropoli perde per 2-0 sul campo dell’Apice ed esce definitivamente dalla corsa ai play-off.

Il primo tempo

La squadra di mister Ambrosino scende in campo con l’attacco di esperienza, Rabbeni Capozzoli e Corado, nel primo tempo la partita è abbastanza equilibrata con i delfini che provano a mantenere il pallino del gioco, ma senza creare grossi pericoli alla difesa avversaria.

L’episodio che cambia l’incontro arriva verso la fine del primo tempo con l’Agropoli che rimane in dieci uomini per l’espulsione di Sannia S., termina così la prima frazione sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo la squadra di casa spinge forte della superiorità numerica alla ricerca del goal del vantaggio, l’Agropoli resiste fino a dieci minuti dal termine quando l’Apice la sblocca con un colpo di testa sugli sviluppi di corner.

Addio ai play off

I delfini provano a riversarsi in avanti per trovare il pari, ma in contropiede subiscono la rete del definitivo 2-0. Termina così l’incontro con l’Agropoli che esce definitivamente dalla corsa alla zona play-off.