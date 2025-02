Ladri scatenati nel Vallo di Diano: colpi in diversi appartamenti, portati via oro e preziosi

Ancora ladri in azione a Montesano sulla Marcellana. Ieri sera i malviventi sono entrati in azione in un’abitazione in via Dante che è stata completamente svaligiata. I ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze dell’abitazione rubando soldi in contanti, monili, alcuni appartenenti anche un bambini, profumi e persino una tuta da ginnasta.

La ricostruzione

Dalle testimonianze raccolte sembra che i malviventi siano fuggiti a bordo di un’Audi nera station wagon, la stessa che sarebbe stata coinvolta in un altro furto avvenuto poco prima a Padula Scalo. Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri per le indagini del caso. E poi un altro furto si segnala a Trinità di Sala Consilina. I ladri approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a introdursi nella casa, mettendo a soqquadro gli ambienti e rubando monili in oro e contante.

Al rientro, i proprietari hanno fatto l’amara scoperta e subito allertato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Cresce sempre di più nel Vallo di Diano la paura tra i cittadini stanchi di vivere nel terrore. I malviventi spesso sono spregiudicati e non risparmiano nemmeno le abitazioni in cui vi sono i proprietari.

Allarme tra i residenti

Si fa sempre più forte la richiesta dell’istituzione di un Commissariato di Polizia per supportare il lavoro svolto anche dalle forze dell’ordine, in affanno, come nel caso della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, per carenza di persone. Negli ultimi giorni, i furti sono aumentati in modo esponenziale e sono diversi i comuni presi di mira, da Montesano sulla Marcellana a Padula fino a Teggiano ed anche nell’area nord del Vallo di Diano, come Polla, Auletta e altri centri del territorio.