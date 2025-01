Ladri in azione a Sala Consilina: colpo in un appartamento

Ladri in azione, a Sala Consilina, in un appartamento nella frazione di Trinità. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione mentre i proprietari erano fuori. Hanno agito velocemente, rovistando ovunque, fino a trovare oggetti preziosi per poi darsi alla fuga.

Indagini in corso

Dopo l’amara scoperta dei proprietari di casi sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini del caso. Intanto cresce sempre nel territorio la richiesta di istituzione di un Commissario di Polizia di Stato nel Vallo di Diano.

Cresce la richiesta di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano

Richiesta che sarà al centro di un incontro che si terrà a Sala Consilina, sabato 25 gennaio alle 17:30, nell’auditorium culturale “Cappuccini” ed organizzato dall’Associazione “Schierarsi” che da tempo ormai chiede l’istituzione del Commissariato.

Parteciperanno anche i sindaci ed amministratori del territorio, alcuni dei quali, ancora pochi, hanno deliberato per l’istituzione del presidio di Polizia nel Vallo di Diano e le associazioni e comitati promotori dell’iniziativa.