Ladri in azione a Polla: ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Si registrano nuovi furti a Polla, dove alcuni ladri hanno colpito l’ufficio del distributore di carburante lungo la Ss19 in direzione di Caggiano. L’episodio si è verificato due sere fa, quando un’auto con tre o quattro persone a bordo si è fermata per rifornirsi, approfittando dell’assenza dei dipendenti. Le telecamere di sorveglianza del distributore hanno ripreso tutto: i malviventi sono entrati nell’edificio alla ricerca delle chiavi per aprire la colonnina del self service, ma senza riuscirci.

Si sono quindi limitati a rubare cibo e bevande in vendita nel distributore, senza lasciare tracce evidenti. La denuncia del furto è stata presentata ai carabinieri di Polla, che si sono immediatamente attivati per avviare le indagini e identificare i responsabili.

La situazione preoccupa la comunità locale, già scossa da altri episodi simili avvenuti in passato. La richiesta dei cittadini è quella di “intensificare i controlli e adottare misure di prevenzione adeguate per contrastare il fenomeno dei furti e garantire la tranquillità dei cittadini”.