Nel mirino anche alcune strutture comunali Ancora furti di anfore nel Vallo di Diano e Tanagro: ladri in azione a Salvitelle. Nel mirino anche alcune strutture comunali. I malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri. I vasi di un certo valore sono stati rubati da un giardino privato. Sempre a Salvitelle i ladri, hanno colpito alcune strutture comunali, tra cui un capannone dal quale hanno portato via attrezzature, e sono entrati anche negli spogliatoi dello stadio comunale.

Anche gli spogliatoi dello stadio comunale di Polla sono stati presi di mira nei giorni scorsi dai ladri. Qui i malviventi hanno rubato dalle bibite da un distributore automatico ed alcune attrezzature.

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.