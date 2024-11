Ladri acrobati tentano colpo a Prignano Cilento

Un tentativo di furto è stato segnalato le sere scorse intorno alle 17.50, in via Cerrine, nella zona di San Giuliano a Prignano Cilento. Due malviventi, con un modus operandi piuttosto audace, hanno cercato di introdursi in un’abitazione.

Il modus operandi dei malviventi

Secondo quanto ricostruito, uno dei due ladri si è arrampicato sulle spalle del compagno per poi salire sulla ringhiera del balcone e accedere all’appartamento. I segni delle pedate sul muro sono la chiara testimonianza della loro azione.

Scoperti da uno degli inquilini, i malfattori sono stati costretti a una precipitosa fuga, gettandosi nuovamente dal balcone. Nel frattempo, il complice li attendeva nel giardino, forse pronto a fare da palo o a trasportare la refurtiva. I malviventi sono poi scappati a bordo di una BMW nera, già segnalata come rubata e ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

L’auto, già nota alle forze dell’ordine, era stata avvistata poco prima a Sant’Antuono di Torchiara. I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.