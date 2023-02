Laboratori creativi gratuiti nel Cilento per riscoprire l’antica arte del cucito e dell’uncinetto: ecco come partecipare

Laboratori creativi gratuiti nel Comune di Castellabate. Iscriversi è semplicissimo, basterà compilare il modulo che puoi trovare a questo indirizzo www.comune.castellabate.sa.it

I laboratori consentiranno di apprendere le arti della tradizione come il cucito, l’uncinetto, lavorare la maglia, il ricamo e la cesteria.

Le lezioni partiranno il 7 marzo, ecco come partecipare

Le lezioni si svolgeranno a partire dal 7 marzo tutti i martedì dalle 15:00 alle 17:00 nella sede del Forum giovanile in Via Landi a Santa Maria di Castellabate. È possibile presentare domanda di iscrizione entro e non oltre il 28 febbraio rivolgendosi all’Ufficio Politiche sociali aperto dal lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Come organizzare un laboratorio creativo

Sono pratiche e luoghi tradizionalmente considerati noiosi, ma portano con sé un valore aggiunto non scontato in termini di creatività, socialità e attivismo. Le biblioteche possono infatti diventare infrastrutture sociali che stimolano la vita della comunità, e in tale contesto gruppi di lavoro a maglia e a uncinetto si sono dimostrati un mezzo potente di cambiamento capace di dare forza anche al welfare socio-culturale.

Organizzare un laboratorio creativo è un processo relativamente semplice che richiede solo alcuni passaggi chiave. Innanzitutto è necessario individuare un tema centrale del corso: ad esempio cucito, tessitura o ricamo. Una volta individuato il tema principale del corso, è necessario scegliere materiale didattico appropriato (come libri di testo) e scegliere i materiali da utilizzare durante il laboratorio (come filati, ago e uncinetto).

Successivamente, sarà necessario definire le competenze degli insegnanti: devono essere esperti nel campo specifico e conoscere tutte le tecniche che verranno insegnate durante il corso. Infine, è necessario definire la durata del laboratorio: questa può variare da pochi giorni fino a più settimane o mesi a seconda della complessità del progetto finale.