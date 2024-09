La Virtus Stabia piega il Santa Maria con un gol per tempo: 2-0 in quel di Casola

La Polisportiva Santa Maria Cilento finisce ko allo stadio “Comunale” di Casola contro la Virtus Stabia. La gara si decide con un gol per tempo, prima di Farriciello dal dischetto e poi di Principe nei secondi finali.

Il match

L’impatto con la gara è positivo per i giallorossi con De Mattia che prova a sorprendere con un tiro la retroguardia napoletana.

Insiste la squadra di mister Quintiero che ha la palla gol più importante con Sabatino al 20’: Lopetrone scavalca la difesa servendo l’attaccante, controllo del 9 e tiro salvato miracolosamente da Munao.

Primo squillo locale con un destro di Farriciello che mette paura a Volzone. Sabatino ci prova ancora con un tiro su punizione parato da Munao. Blitz giallorosso con Strianese che controlla e calcia dal limite, sfera fuori di poco. Quando la gara sembra incanalarsi all’intervallo sullo 0-0, calcio di rigore per la Virtus Stabia per un intervento giudicato falloso di Cuomo su Boiano. Dagli 11 metri Farriciello non sbaglia e segna l’1-0. E c’è tempo anche per un’altra occasione importante per Porzio che scheggia la traversa dopo aver raccolto un pallone vagante in area di rigore.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi ritornano in campo vogliosi di acciuffare subito il pari. De Mattia è insidioso con un tiro che viene sporcato in angolo.

Anche Strianese tenta la fortuna calciando sul primo palo. Al 23′ l’episodio che potrebbe cambiare la gara: la Virtus Stabia resta in 10 uomini per il doppio giallo a Boiano.

Superata la mezz’ora è di nuovo Strianese a provare di scuotere i suoi, ma il tentativo dal limite dell’area non trova lo specchio della porta.

Il Santa Maria si catapulta in avanti e lascia spazi in contropiede agli avversari. Prova ad approfittare Farriciello che spreca calciando debolmente. Nei minuti finali iniziativa di Modano che tira da fuori con la sfera che finisce sul fondo senza problemi per l’estremo difensore di casa. In pieno recupero, Buonocoro si divora la palla del possibile 2-0, ma ancora con un ottimo contropiede la formazione di casa trova il raddoppio definitivo con la rete di Principe. Per i giallorossi è il secondo ko consecutivo.

Il Tabellino

Virtus Junior Stabia (4-3-3): Munao; Gautieri, Porzio, Manzi, Correale; Vitale, Lettieri, Boiano; Onda (38’ st Gargiulo), Farriciello (38’ st Principe), Pirone (24’ st Buonocore). A disp.: Inserra, Cascone, Apuzzo, Celentano, Patriarca, Rispoli. All.: Coppola

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-1-2): Volzone; De Cono (39’ st Salzano), Bisceglia, Cuomo, De Angelis; Musto (1’ st Santoro), Lopetrone, Strianese; Navarrete (13’ st Modano); Sabatino, De Mattia (39’ st Di Mauro). A disp.: Ragone, Siciliano, Gentile, Lembo, Ciornei. All.: Quintiero.

Arbitro: Giovanni Petrone di Avellino (Fusco-Ievolella)

Reti: 42’ pt Farriciello su rig. (VS), 51’ st Principe (VS)

Note: espulsioni: Boiano al 23’ per doppia ammonizione. Ammoniti Correale, Onda, Buonocore (VS), De Angelis, Strianese, Musto, Bisceglia (SM). Angoli: 1-5. Recupero: 3’ pt e 5’ st.