La Via del Mare “arlecchina”: tra Casal Velino e Pioppi il restyling della Provincia è un’opera d’arte

Si è vestita di un nuovo abito la Via del Mare. Il tratto stradale che collega Pioppi, frazione di Pollica, con Casal Velino Marina, nei giorni scorsi è stato oggetto di restyling da parte della Provincia, ente che ne ha gestione e competenza. L’asse viario, ammalorato nella quasi totalità del tragitto, è stato ricoperto di uno strato bituminoso, ma solo in pochi punti.

La Via “sartoriale”

Il lavoro, appena eseguito, ha lasciato di stucco i residenti e i numerosissimi turisti che affollano la più suggestiva strada costiera. Si tratta più che altro di rappezzi, fatti qua e là, tanto da dare l’impressione che più che un intervento manutentivo, si sia trattato di un’opera sartoriale. Gli avvallamenti, i dossi, le crepe, sono rimasti esattamente com’erano in molti punti della carreggiata, incluse le colate di pietrisco ai bordi della carreggiata, mentre soltanto piccoli tratti sono stati oggetto di brevi stese di catrame. Eppure , la strada è molto trafficata, non solo da autoveicoli, ma anche da ciclisti, che in tutte le stagioni, amano particolarmente il tratto in questione, così come i motociclisti, appassionati dei percorsi tortuosi e suggestivi.

I cittadini chiedono lumi

La sindaca di Casal Velino, Silvia Pisapia, interpellata da alcuni residenti sui lavori terminati da qualche giorno, ricordando che la strada è a gestione provinciale, ha detto che chiederà all’ente responsabile di completare l’opera, non fosse altro per garantirne l’oggettiva sicurezza e fruibilità. L’effetto estetico, poi, parla da sé: una strada tricolore, con parti di carreggiata deformata, altre perfettamente lisce, con annesse aree di sosta evidentemente danneggiate, prive ormai di asfalto e profondate in più punti, è proprio il perfetto cartellone di benvenuto a chi ha scelto come meta turistica il Cilento Costiero.