“La Via dei Tesori”: 400 km in bici tra le meraviglie del Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro

Un progetto ambizioso e innovativo sta per prendere vita nel cuore del Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro: “La Via dei Tesori”, un itinerario ciclabile di oltre 400 km che collegherà alcune delle aree più suggestive e ricche di storia, natura e cultura del territorio. L’iniziativa, promossa da Angela Di Lorenzo, presidente di FIAB Camerota, e sostenuta dalla rete Assoturismo Confesercenti Provinciale di Salerno, punta a rivoluzionare il modo di esplorare e vivere queste zone, promuovendo un turismo sostenibile e destagionalizzato.

Un viaggio esperienziale tra borghi, aree archeologiche e parchi naturali

“La Via dei Tesori” non sarà un semplice percorso ciclabile, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che permetterà ai visitatori di immergersi nel cuore pulsante di un territorio unico. Attraverso diverse tappe, i viaggiatori potranno scoprire borghi incantevoli, aree archeologiche di rilevanza mondiale come Paestum e Velia, parchi naturali incontaminati e assaporare le eccellenze enogastronomiche locali. L’itinerario è stato ideato per offrire esperienze uniche, adatte a famiglie, sportivi e amanti della natura, con escursioni nel Parco Nazionale del Cilento, visite ai siti UNESCO e attività all’aria aperta.

Una rete già in movimento per un progetto ambizioso

Il progetto si avvale della collaborazione di diversi attori locali, tra cui operatori turistici, imprenditori e professionisti, oltre alla rete FIAB e Confesercenti. L’infrastruttura esistente sarà ottimizzata per garantire un’esperienza sicura e piacevole ai cicloturisti. “La Via dei Tesori” si pone come catalizzatore per una serie di iniziative complementari, tra cui eventi culturali, incontri formativi con le comunità locali e programmi di sensibilizzazione al turismo sostenibile.

L’impegno di Assoturismo Confesercenti e il supporto delle istituzioni

Il supporto di Assoturismo Confesercenti sarà fondamentale per lo sviluppo e la promozione del progetto. L’organizzazione fornirà competenze, risorse e un importante network associativo per garantire che “La Via dei Tesori” diventi un modello di eccellenza a livello regionale e nazionale. Il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha sottolineato l’importanza del progetto come motore di sviluppo sostenibile e condiviso per il territorio. Inoltre, è già in corso un dialogo con il Parco Nazionale del Cilento e i sindaci dei territori interessati per garantire il massimo sostegno istituzionale.

Uno sguardo al futuro: il Cilento come destinazione d’eccellenza per il cicloturismo

“La Via dei Tesori” rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un turismo moderno e responsabile, capace di connettere il rispetto per l’ambiente con la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Grazie a questo progetto, il Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro potranno affermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza per gli amanti delle due ruote e del turismo slow, attrattiva durante tutto l’anno.