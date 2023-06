La “Vacanza del Sorriso” torna nel Vallo di Diano: soggiorni gratuiti per famiglie con bambini oncoematologici

Pronta la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano, dal 1 a 8 luglio. Soggiorni vacanza settimanali gratuiti per le famiglie con bambini oncoematologici provenienti dagli ospedali di tutta Italia, anche in Vallo di Diano, all’insegna della ricreatività e spensieratezza, del calore e solidarietà della Comunità valdianese.

L’impegno costante per regalare un sorriso ai bambini con difficoltà

La Vacanza del Sorriso riparte alla grande anche in Vallo di Diano, dopo una pausa dovuta alla pandemia da COVID-19, con la realizzazione dei soggiorni settimanali ricreativi e gratuiti proposti agli ospedali di tutta Italia.

Come da oltre dieci anni, numerose famiglie e tanti bambini oncoematologici avranno l’opportunità di beneficiare di vacanze gratuite, spensierate e ricreative, dopo il periodo di ospedalizzazione, tra i meravigliosi paesi del Vallo di Diano.

Ecco dove si svolgerà la vacanza del sorriso

Dal 1 all’8 luglio prossimo si svolgerà la Vacanza, denominata “Dinamica” dall’organizzazione, che verrà realizzata, per questa edizione, tra Sala Consilina, Padula, Teggiano, Montesano, Sassano, Monte San Giacomo, Buonabitacolo, Polla, Atena Lucana, San Rufo e Pertosa. Grazie al coinvolgimento attivo e diretto di ciascuna delle Comunità elencate, si auspica di poter estendere la manifestazione anche ad altri paesi del comprensorio.

Hotel, bed & breakfast, agriturismi, organizzazioni sociali, culturali, sportive, istituti privati ed enti pubblici, nonché numerosi volontari e singoli sostenitori, saranno coinvolti direttamente nell’accoglienza e nell’ospitalità di questi speciali e meravigliosi turisti che provengono da lunghi e impegnativi percorsi di cura.

La vacanza è rivolta a famiglie con bambini oncoematologici

La Vacanza sarà un po’ impegnativa e “Dinamica” per famiglie e bambini, a causa dei vari trasferimenti da un paese all’altro, ma il calore e la solidarietà profusi dalla generosa Comunità valdianese e il ricco e accattivante programma escursionistico allevieranno lo sforzo. La visita alla Certosa di Padula, ai centri storici e ai musei dei vari borghi, unitamente alle attività ricreative e ludiche svolte da artisti di strada e animatori, insieme ai graditissimi momenti gastronomici a base di prodotti tipici, con ben sette pranzi e sette cene previste tra ristoranti e piazze, renderanno questa vacanza indimenticabile.

Le info utili

È aperta la campagna di sostegno alla Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano. Pertanto, coloro che desiderano sostenere l’organizzazione nel qualificare sempre di più la manifestazione potranno donare prodotti e servizi necessari, come gadget regalo, giocattoli, gelati e torte, o partecipare alle spese di noleggio dei minibus e di ristorazione, in modo diretto e materiale.

L’obiettivo è rendere questa esperienza unica ancora più speciale per i bambini oncoematologici e le loro famiglie, offrendo loro momenti di gioia e spensieratezza in un contesto accogliente e solidale come quello della Comunità valdianese.

Un’iniziativa promossa dall’Associazione Cilento Verde Blu odv

La Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano si conferma un’importante iniziativa che porta sollievo e felicità alle famiglie che affrontano gravi sfide. L’Associazione Cilento Verde Blu odv si impegna a continuare il proprio lavoro di supporto e solidarietà, contribuendo a donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.