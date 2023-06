La sfida “SMET 2023”: gli studenti Universitari di Napoli promuovono la mobilità sostenibile

Il 31 maggio si è tenuta la Challenge SMET 2023, un evento organizzato dal Corso di Gestione della Produzione e della Qualità del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

L’evento

Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per esperti, accademici, professionisti e studenti del settore, al fine di discutere delle ultime tendenze e delle best practice legate alla mobilità sostenibile.

Durante la giornata, il Prof. Fabio De Felice e Domenico De Rosa, CEO di SMET, hanno premiato la migliore strategia di gestione della produzione e della qualità nel contesto della mobilità sostenibile, elaborata dagli studenti. Un riconoscimento che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli studenti nel campo della mobilità sostenibile e il loro contributo nel promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla necessità di adottare soluzioni avanzate per una mobilità sostenibile.

La dichiarazione

Domenico De Rosa ha commentato l’impegno degli studenti dicendo: “Gli studenti con il loro lavoro hanno fatto molti passi in avanti verso una presa di coscienza maggiore della necessità di una mobilità sostenibile sempre più avanzata e contemporaneamente hanno dimostrato ciò in cui noi di SMET crediamo da tempo: lavorare insieme significa vincere insieme. Il risultato dipende dalla coesione delle forze in campo. Un ringraziamento sentito ai ragazzi per il loro impegno e per il loro entusiasmo“.

Nuovi modelli di mobilità sostenibile

I giovani talenti della Facoltà di Ingegneria presso l’Università “Parthenope” hanno sviluppato nuovi modelli di mobilità che mirano a ridurre l’impatto ambientale. Questi modelli sono stati creati in linea con il nuovo regolamento dell’Unione Europea che prevede, entro il 2035, l’obbligo di adottare soluzioni a zero emissioni nel settore della mobilità.

Per realizzare tali modelli, gli studenti hanno utilizzato innovative tecnologie come il Digital Twin e hanno preso come riferimento le performance di alcune selezionate tratte del trasporto merci, dove l’azienda SMET già opera oggi in modo intermodale.

La Challenge SMET 2023 è stata quindi un’importante iniziativa che ha permesso agli studenti di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per una mobilità sostenibile.