La Settimana Santa in Tv: tutti gli eventi in diretta su InfoCilento

La Pasqua è una delle festività più importanti per i cattolici di tutto il mondo e la Settimana Santa rappresenta il momento di massima espressione con la celebrazione dei momenti salienti quali il triduo pasquale, il venerdì santo fino alla resurrezione del Signore.

Diretta su InfoCilento Tv e in streaming

Un momento di grande significato spirituale e di comunione con la comunità cristiana per il quale, quest’anno, su iniziativa del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, InfoCilento, attraverso il canale tv 79 Dtt, in streaming su Facebook e Youtube nonchè sul sito www. infocilento.it trasmetterà in diretta tv i principali riti pasquali celebrati nel Duomo di San Pantaleone, la cattedrale di Vallo della Lucania. Questa iniziativa è solo una tra le varie che saranno proposte dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

Collaborazione con la Diocesi di Vallo della Lucania

L’accordo di collaborazione promosso vuole avviare un processo innovativo nel campo della comunicazione televisiva da parte della Diocesi che partirà con delle strisce informative settimanali e rubriche televisive a cura dell’Ufficio Comunicazioni diocesano, per poi proseguire con nuove attività tra cui le dirette televisive congiunte delle principali celebrazioni eucaristiche e dei maggiori eventi diocesani. L’intento è di offrire a coloro che, impossibilitati a recarsi fisicamente nella casa del Signore, un flusso capillare e condiviso di informazioni sulle attività pastorali promosse sul territorio diocesano.

Il programma

La possibilità di seguire la Santa Messa di Pasqua in diretta TV sul canale 79 Dtt è un’opportunità unica per coloro che non possono partecipare fisicamente alla messa. InfoCilento offre ai suoi telespettatori la possibilità di sentirsi parte della comunità cristiana e di partecipare alla celebrazione pasquale da casa.

16 APRILE – MERCOLEDI’ SANTO: Ore 17.30: Solenne Messa Crismale presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa in Cattedrale

17 APRILE – GIOVEDI’ SANTO: Ore 18.00: S. Messa nella Cena del Signore presieduta da S.E. Mons. Calvosa in Cattedrale.

18 APRILE – VENERDI’ SANTO: Ore 17.30: Azione Liturgica nella Passione del Signore presieduta da S.E. Mons. Calvosa in Cattedrale

19 APRILE – SABATO SANTO: Ore 22.30: Veglia Pasquale presieduta da S.E. Mons. Calvosa in Cattedrale

20 APRILE – DOMENICA DI PASQUA: Ore 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Calvosa in Cattedrale.

Non perdere l’opportunità di seguire la Santa Messa di Pasqua in diretta TV su InfoCilento!