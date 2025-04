Agropoli, Domenica delle Palme: “Dal buio alla luce della Risurrezione”. Parla Don Carlo Pisani | VIDEO

E’ stata una mattinata carica di emozione e spiritualità quella di ieri ad Agropoli in occasione delle celebrazioni per la Domenica delle Palme. Un momento di forte fede presso la Chiesa della Madonna di Costantinopoli, dove la comunità si è ritrovata numerosa per vivere insieme un momento di preghiera in preparazione alla Settimana Santa.

La giornata

Ad accogliere i fedeli, Don Carlo Pisani, che ha guidato la solenne benedizione delle palme, simbolo di pace. A seguire, la tradizionale processione fino alla Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, dove è stata celebrata la Santa Messa. Un cammino simbolico e spirituale, rievocando l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, preludio alla sua Passione.

Le parole di Don Carlo

Nel corso della celebrazione, Don Carlo ha condiviso alcune riflessioni sul significato profondo della Domenica delle Palme e ha introdotto i riti del Triduo Pasquale, il cuore del calendario liturgico cristiano. Dalla Lavanda dei piedi, al momento del Sepolcro, fino alla gioia della Resurrezione, la comunità è stata invitata a vivere questi giorni con intensità e apertura del cuore.

“Ogni gesto della Settimana Santa – ha detto Don Carlo – ci richiama all’amore di Cristo che si dona totalmente per noi. Vivere questi riti non è solo rivivere un ricordo, ma aprirsi alla speranza della luce nuova che la Pasqua porta con se.”