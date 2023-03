La sede del Consiglio Regionale diventa la location di una canzone neomelodica: scoppia la polemica

La sede del Consiglio Regionale della Campania, sita in uno dei palazzi più alti del Centro Direzionale, a Napoli, si è trasformato in un piccolo set televisivo per la realizzazione di un videoclip musicale. Il tutto però, sarebbe stato girato senza alcun permesso.

“Nun a voglio chiu”, la canzone “incriminata”

S’intitola “Nun a voglio chiu” la canzone che, nelle ultime ore, è salita al centro delle polemiche per il suo videoclip caricato su ogni piattaforma social. Si tratta di un brano realizzato da Natale Galletta, cantautore neomelodico, con la regia di Marco Cantone. Il video, nel giro di poco tempo, è diventato virale, fino a raggiungere quasi 40 mila visualizzazioni su Youtube.

Come è possibile intravedere dalle immagini, le scene sono state girate all’interno della sede del Consiglio Regionale, a Napoli, e riprendono, due attori, che interpretano il ruolo di colleghi d’ufficio intenti a scambiarsi effusioni d’amore.

La polemica sulla canzone

Le critiche sono partite immediatamente, in quanto sembrerebbe che nessuno avesse dato il permesso di girare negli uffici del Centro Direzionale. Nel videoclip, compare anche il Consigliere Regionale, Fulvio Frezza, il quale è presente per pochissimi secondi come una piccola comparsa sul set.

Inoltre, le immagini evidenziano, seppur per qualche istante, il logo della Regione Campania. Insomma, un piccolo giallo musicale presso il Consiglio Regionale. Intanto la canzone incrementa, sempre più, il numero di visualizzazioni.