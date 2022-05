Consiglio regionale chiede riapertura del carcere di Sala Consilina Riapertura del carcere di Sala Consilina per risolvere i problemi legati al sovraffollamento

“Nella mattinata di oggi in Consiglio regionale abbiamo affrontato la problematica concernente la situazione carceraria in Campania all’esito della relazione annuale 2021 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”. Così Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e Corrado Matera Capogruppo del Gruppo Misto.

Nella risoluzione approvata unanimemente dal Consiglio regionale, è stato chiesto congiuntamente al Consiglio di compulsare il Governo per adeguare la presenza del numero delle strutture penitenziarie, osservano i due consiglieri.

Ciò considerato il sovraffollamento segnalato nella relazione del Garante, anche rivedendo la decisione di chiudere alcune strutture insistenti sul territorio campano quale il carcere di Sala Consilina.