A Capaccio Paestum “La schiena va a scuola”, il progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie per tutelare la colonna vertebrale

Per la prima volta i bambini della scuola primaria di Capaccio Paestum parteciperà al progetto “La schiena va a scuola: prime regole per rispettarla”.

Il progetto

Il progetto promosso dall’Associazione italiana di fisioterapia (AIFA) e dal gruppo d’interesse specialistico (GIS) in fisioterapia pediatrica prevede la prevenzione e promozione della salute della colonna vertebrale rivolto agli alunni della scuola primaria, ai loro insegnanti e ai loro genitori.

Nello specifico il fisioterapista entrerà all’interno delle classe per spiegare ai piccoli studenti lo zaino ideale da usare, come posizionare all’interno dello zaino libri, quaderni e astucci in modo corretto per distribuire bene il carico sulla colonna vertebrale e infine la postura giusta da assumere durante le lezioni in classe. Ci saranno anche degli incontri rivolti ai genitori affinché possano sostenere i loro figli nel mettere in pratica non solo a casa ma anche a scuola quanto appreso durante le lezioni con il fisioterapista.

Lo scopo

Lo scopo del progetto è di educare i bambini ad avere cura della propria schiena nei momenti di vita quotidiana ed in particolare a scuola promuovendo corretti stili di vita e buone abitudini che possano accompagnarli durante la crescita.

A scuola con la fisioterapista

A Capaccio, nella scuola primaria, le lezioni con il fisioterapista saranno tenute dalla dottoressa Eliana Oricchio, fisioterapista e osteopata.