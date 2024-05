La Salernitana saluta la Serie A con un pareggio: Simy acciuffa il Milan al 90’

Il sipario cala sulla deludente stagione granata con un buon pareggio.

Alla “Scala del calcio”, tra due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, viene fuori una sfida infinita, che i Granata pareggiano nel finale con Sambia e Simy.

Adesso entrambe le squadre andranno incontro a una fase di rivoluzione, per i Granata sarà praticamente tutta la rosa a salutare; mentre per quanto concerne il Milan ai saluti si presentano gli eroi dell’ultimo scudetto Giroud e Kjaer oltreché il tecnico Pioli.

La prima frazione

Il primo tempo del “Meazza” è una sinfonia tutta rossonera, fin dalle prime battute

Pronti via e Fiorillo deve subito attivare i riflessi su una zampata di Giroud, rapido a coordinarsi in area di rigore.

La Salernitana cerca di farsi vedere in avanti con Kastanos e Candreva. L’occasione più ghiotta è per il capitano, neutralizzato in uscita da Mirante.

Al 22’ il Milan passa con Leao. A pasticciare nella circostanza è proprio Fiorillo che prima agguanta la sfera, poi se la fa sfuggire spalancando la via della rete all’esterno portoghese. Poco dopo l’estremo difensore granata incassa anche il raddoppio ad opera di Giroud: pregevole in acrobazia su calcio d’angolo calciato da Florenzi. Nel finale di frazione i padroni di casa trovano anche la terza rete con Hernandez: tutto annullato per offside a inizio azione.

La ripresa

La Salernitana esce con il piglio giusto dagli spogliatoi, almeno per quanto concerne la verve.

Al 64’ gli ospiti accorciano le distanze con Simy, incornata su corner di Sambia e sfera alle spalle di Mirante.

La Salernitana è rinfrancata dal goal. Ancora l’attaccante di Laos a impensierire i Milan, sempre con la specialità della casa: colpo di testa al sette, ma Mirante questa volta non si fa sorprendere.

Nel momento migliore della Bersagliera, il Milan allunga di nuovo. Cross di Pulisic per Calabria che firma il 3 a 1.

Al minuto 87’ Sambia accorcia ancora le distanze con un tiro dal limite. Solo tre minuti e la Salernitana pareggia i conti con Simy, il più lesto di tutti sulla corta ribattuta di Mirante su tiro di Tchaouna.

Dopo 5 minuti di recupero il risultato non cambia.