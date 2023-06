La ricetta: Zeppoline di cicinielli (bianchetti)

Questa domenica prepariamo delle gustose zeppoline di cicinielli. Dal punto di vista nutrizionale questi pesci novelli classificati pesce azzurro risultano essere ipocalorici, ricchi di omega 3 e vitamine, tra queste spiccano la vitamina A, la vitamina D e diverse vitamine del gruppo B.

L’utilizzo in cucina

I cicinielli si prestano per svariate ricette, scottati e conditi semplicemente con olio evo, sale e limone riuscendo in questo caso a mantenere un apporto calorico molto contenuto, scottati per condire un piatto di spaghetti con panfritto, in umido con dei pomodorini freschi… ma il grande e gustoso classico sono le zeppoline che vi presento oggi.

Ingredienti

500 gr di bianchetti

Farina tipo 00

Prezzemolo

2 uova medie

Sale

Pepe

Aqua frizzante ghicciata

Olio per friggere

Preparazione

Iniziamo a lavare sotto acqua fredda corrente il pesce assicurandoci di non lasciare residui di alghe. Poniamo i cicinielli in una ciotola e aggiungiamo 500 ml di acqua, poco per volta uniamo la farina setacciata tanta quanto basta per ottenere una pastella, tritiamo un abbondante ciuffo di prezzemolo e uniamolo alla pastella insieme agli altri ingredienti.

Non avremo bisogno di attrezzi particolari, basterà un semplice cucchiaio da tavola per avere la porzione di una zeppolina. Scaldiamo abbondante olio per friggere e aiutandoci con il cucchiaio tuffiamo in padella la pastella fino a completa duratura.

Serviamo le zeppoline ben calde accompagnate da un buon calice di vino bianco.