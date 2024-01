La ricetta delle crespelle dolci cilentane per l’Epifania. Ecco come prepararle

Gli ingredienti

Il procedimento

L’epifania si sa, tutte le feste porta via. Ma, non senza aver preparato le. Ipreparati con ingredienti poveri ed essenziali, quei pochi che in casa non sono mai mancati fin dall’antichità. Per ile la friabilità. Prepariamole insieme.500 gr di farina 3 uova intere 50 gr di strutto 50 gr di zucchero 1 bicchiere di vino biancoIn un recipiente amalgamare tutti gli ingredienti e finire di tirare l’impasto su di un piano da lavoro fino ad ottenere un panetto elastico ed omogeneo. Lasciar riposare per 30 minuti. Un pezzetto per volta tirarla bene con il mattarello fino ad avere una sfoglia di un paio di millimetri. Con la rotella zigrinata tagliare delle strisce di circa 25 cm in lunghezza e 3 cm in larghezza. Ogni striscia bisogna piegarla su se stessa ed arrotolarla pizzicandola ogni 3 o 4 cm. Friggere le rose in abbondante olio bollente fino ad una perfetta doratura. Quando sono ancora calde decorare con miele, confettini colorati e noci sminuzzate a mano. Spolverizzare con zucchero al velo. Per una variante più ricca e golosa decorare le crespelle con crema pasticciera al cioccolato e alla vaniglia. Si conservano perfettamente anche per qualche giorno. Buon appetito!