La ricetta della domenica: semifreddo al caffè, una conclusione fresca e golosa

Il semifreddo al caffè è un dolce al cucchiaio fresco e cremoso, perfetto per concludere un pasto o per una pausa golosa. Un connubio di sapori intensi e consistenze contrastanti che lo rendono un classico intramontabile della pasticceria italiana.

Ingredienti

500 ml di panna fresca

250 g di mascarpone

80 g di zucchero semolato

80 ml di caffè espresso forte

3 cucchiai di caffè solubile

30 ml di liquore al caffè (facoltativo)

10 savoiardi

Acqua q.b. per la bagna al caffè

Procedimento

Sciogli il caffè solubile in due tazzine di caffè espresso caldo. In una ciotola capiente, monta la panna fresca con lo zucchero fino ad ottenere un composto fermo e spumoso. Incorpora delicatamente il mascarpone alla panna montata, quindi aggiungi un terzo del composto al caffè. Mescola con una spatola fino ad ottenere un composto omogeneo. In una teglia rettangolare, alterna strati di savoiardi inumiditi nel caffè e strati di crema. Termina con uno strato di crema e livella la superficie. Copri la teglia con pellicola trasparente e metti in freezer per almeno 4 ore, o fino a quando il semifreddo sarà ben solido.

Se preferisci puoi decorare il semifreddo con cacao amaro in polvere, scaglie di cioccolato o chicchi di caffè.

Il semifreddo al caffè si conserva in freezer per diversi giorni. Toglilo dal freezer circa 15 minuti prima di servirlo per consentirgli di ammorbidirsi leggermente.

Le varianti al caffè

Il semifreddo al caffè è un dolce facile da preparare ma di grande effetto. La sua versatilità ti permette di sperimentare con diverse varianti e di creare un dessert sempre diverso e sorprendente. Prova questa ricetta e lasciati conquistare dalla sua cremosità e dal suo intenso aroma di caffè.