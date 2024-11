La ricetta della domenica: rotolo al cioccolato con crema al caffè

Il rotolo, dolce intramontabile della pasticceria italiana, si reinventa in una versione che unisce la morbidezza del pan di spagna al cacao alla cremosità di una farcia al caffè. Un connubio di sapori intenso e avvolgente, perfetto per ogni occasione. In questo articolo vi guideremo passo dopo passo nella preparazione di questo dessert, svelandovi qualche segreto per un risultato impeccabile.

Ingredienti

Per il pan di Spagna al cacao

4 uova

100g zucchero semolato

40g cacao amaro in polvere

120g farina 00

1 bustina di vanillina

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la crema al caffè

250g mascarpone

2 tazzine di caffè espresso forte

1 cucchiaio di zucchero a velo

50g cioccolato fondente a scaglie

Procedimento

Montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Setacciate insieme cacao, farina, vanillina e lievito e incorporateli delicatamente al composto con una spatola. Versate il composto in una teglia rivestita di carta forno e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti. Sfornate, sformate su un canovaccio umido e arrotolate subito. Lasciate raffreddare completamente. Montate il mascarpone con lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema liscia e spumosa. Aggiungete il caffè espresso freddo e il cioccolato fondente fuso. Srotolate il pan di spagna, farcite con la crema e arrotolate nuovamente. Decorate a piacere con zucchero a velo o cacao in polvere e servite fresco.

Consigli pratici