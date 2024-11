La ricetta della domenica: Crostata di Mandaranci

La crostata di mandaranci è un dolce che evoca ricordi d’infanzia e giornate fredde. La sua preparazione è semplice, ma il risultato è sorprendente: una pasta frolla friabile che racchiude un cuore morbido e profumato di agrumi. Un connubio perfetto tra dolcezza e acidità che conquista al primo morso.

La crostata di mandarini è un dolce perfetto per ogni occasione: una merenda golosa, un dessert per una cena speciale o un regalo fatto in casa. La sua preparazione è semplice e alla portata di tutti, anche dei meno esperti in cucina. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per la pasta frolla

300g di farina 00

150g di burro freddo a cubetti

100g di zucchero a velo

2 uova

Scorza grattugiata di un limone

Un pizzico di sale

Ingredienti per la farcia

500g di mandaranci

100g di zucchero

3 uova

50g di maizena

Scorza grattugiata di un mandarancio

Procedimento

In una ciotola, lavorate la farina con il burro freddo fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero, le uova, la scorza di limone e il sale. Impastate velocemente fino ad ottenere un panetto liscio. Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Spremete i mandaranci e filtrate il succo. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete la maizena, la scorza di mandarancio e il succo dei mandaranci. Mescolate bene per evitare grumi. Stendete la pasta frolla in una teglia foderata con carta forno. Versate la farcia all’interno e livellate. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata e la farcia compatta.

Consigli utili

Per una crostata ancora più golosa, potete aggiungere alla farcia un cucchiaio di marmellata di mandarini.

Se non avete tempo di preparare la pasta frolla, potete utilizzare una base già pronta.

Decorate la crostata con spicchi di mandarancio o con delle foglie di menta.

Proprietà dei mandarini

I mandarini sono ricchi di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, contengono fibre, potassio e vitamine del gruppo B. Sono un frutto leggero e dissetante, perfetto per l’inverno.