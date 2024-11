La ricetta della domenica: Ravioli di zucca con ripieno di zucca e salvia

La zucca, regina indiscussa dell’autunno, non è solo un ingrediente versatile per zuppe e dolci. La sua polpa dolce e cremosa, infatti, si presta alla perfezione per creare ripieni deliziosi, come quello per questi irresistibili ravioli. Un primo piatto che coniuga la semplicità della pasta fatta in casa con il sapore intenso della zucca, regalando un’esperienza culinaria unica e appagante.

Ingredienti

Per la pasta:

300g di farina 00

3 uova intere

1 pizzico di sale

Per il ripieno:

500g di zucca

100g di ricotta fresca

50g di parmigiano reggiano grattugiato

1 uovo

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Per condire:

Burro fuso

Salvia fresca

Parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento

Setaccia la farina a fontana, crea un incavo al centro e versa le uova con il sale. Impasta fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico. Avvolgilo nella pellicola e lascia riposare per almeno 30 minuti. Lava la zucca, tagliala a pezzi e cuocila in forno a 180°C per circa 40 minuti, o fino a quando sarà morbida. Lasciala raffreddare e poi schiacciala con una forchetta. In una ciotola, unisci la purea di zucca alla ricotta, al parmigiano, all’uovo, alla noce moscata, sale e pepe. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendi la pasta con la sfogliatrice o con il matterello fino ad ottenere una sfoglia sottile. Disponi dei mucchietti di ripieno sulla sfoglia, copri con un’altra sfoglia e taglia i ravioli con una rotellina dentata. Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti. Scolali e condiscili con burro fuso, salvia e parmigiano grattugiato.

Consigli utili

Per un sapore più intenso, puoi aggiungere al ripieno della pancetta croccante sbriciolata o delle noci tritate.

Se preferisci una pasta all’uovo più ricca, puoi aggiungere un tuorlo in più all’impasto.

Per un tocco di originalità, servi i ravioli con un filo d’olio extravergine d’oliva e delle scaglie di tartufo nero.