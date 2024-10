La ricetta della domenica: plumcake morbido con zucca e noci

L’autunno porta con sé una varietà di sapori e profumi inconfondibili. Tra questi, la zucca si distingue per la sua dolcezza e versatilità, rendendola un ingrediente perfetto per numerose ricette. Oggi vi proponiamo una ricetta classica rivisitata: il plumcake morbido alla zucca e noci. Un dolce che unisce la sofficità di un impasto tradizionale alla dolcezza della zucca e al croccante delle noci, creando un connubio irresistibile.

Ingredienti

300 g di polpa di zucca cotta

2 uova intere

150 g di zucchero

100 ml di olio di semi

250 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

100 g di noci tritate

Cannella in polvere (a piacere)

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

Cuocere la zucca al forno o a vapore fino a quando sarà tenera. Una volta cotta, schiacciarla con una forchetta per ottenere una purea liscia. In una ciotola, montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungere all’impasto la purea di zucca, l’olio e la farina setacciata con il lievito. Mescolare delicatamente con una spatola fino ad ottenere un composto omogeneo. Incorporare le noci tritate e la cannella in polvere. Versare il composto in uno stampo da plumcake imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 45-50 minuti. Una volta sfornato, lasciare raffreddare completamente il plumcake prima di spolverizzarlo con zucchero a velo.

Proprietà Nutritive

La zucca è ricca di beta-carotene, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Inoltre, è una buona fonte di fibre, vitamine (A, C, E) e minerali (potassio, magnesio). Le noci, invece, sono ricche di grassi buoni, proteine e fibre, e contengono una varietà di vitamine e minerali essenziali.