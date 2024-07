La ricetta della domenica: parmigiana bianca di zucchine

La parmigiana bianca di zucchine è una variante più leggera e delicata della classica parmigiana di melanzane. Un piatto semplice da preparare, perfetto per la stagione estiva e per chi cerca un’alternativa vegetariana o vegetariana saporita e nutriente.

Le zucchine, protagoniste di questa ricetta, sono ortaggi ricchi di vitamine, minerali e fibre, con proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamo come preparare la parmigiana bianca di zucchine passo dopo passo, per gustare un piatto genuino e ricco di sapore.

Ingredienti

3 zucchine grandi

200 g di mozzarella

500 ml di besciamella

150 g di prosciutto cotto a dadini (facoltativo)

30 g di parmigiano grattugiato

Pangrattato q.b.

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco (facoltativo)

Procedimento

Lavare accuratamente le zucchine e tagliarle a fette sottili di circa 3-4 mm di spessore. Grigliare le fette di zucchine su una griglia ben calda per qualche minuto su entrambi i lati, fino a doratura. Preparare la besciamella: in un pentolino scaldare il latte con un pizzico di noce moscata. In un altro tegame sciogliere il burro e unire la farina, mescolando con una frusta per evitare i grumi. Versare gradualmente il latte caldo, continuando a mescolare, e cuocere a fuoco basso fino a raggiungere la densità desiderata. Salare e pepare a piacere. In una pirofila da forno distribuire un cucchiaio di besciamella sul fondo. Disporre uno strato di zucchine grigliate, salare leggermente e coprire con la mozzarella tagliata a cubetti e il prosciutto cotto a dadini (se utilizzato). Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Continuare gli strati alternando le zucchine, la besciamella, la mozzarella e il prosciutto, terminando con un ultimo strato di besciamella e una generosa spolverata di parmigiano. Cospargere la superficie della parmigiana con il pangrattato e irrorare con un filo d’olio extravergine d’oliva. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, o fino a doratura della superficie. Sfornare la parmigiana bianca di zucchine e lasciarla riposare per almeno 10 minuti prima di servirla, decorando con foglie di basilico fresco (facoltativo).

Proprietà nutritive delle zucchine

Le zucchine sono ortaggi ricchi di nutrienti essenziali per l’organismo. Contengono vitamine del gruppo B, come la vitamina B1 (tiamina) e la vitamina B6 (piridossina), importanti per il metabolismo energetico e la funzione nervosa. Sono inoltre una buona fonte di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

Le zucchine sono anche ricche di minerali, tra cui potassio, magnesio e fosforo, che contribuiscono al buon funzionamento di muscoli, nervi e cuore. Inoltre, contengono fibre, che favoriscono la digestione e la regolarità intestinale. Le zucchine sono un alimento ipocalorico, con solo 16 calorie per 100 grammi, e sono quindi un ottimo alleato per chi segue un regime alimentare dietetico.