La ricetta della domenica: le zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe rappresentano un simbolo indiscusso della festa del papà in Italia. Un dolce che racchiude in sé secoli di storia e tradizioni culinarie, capace di deliziare i palati di grandi e piccini. Scopriamo insieme come preparare queste delizie, dai segreti per una pasta choux perfetta alla crema pasticcera vellutata.

Ingredienti per circa 20 zeppole

Per la pasta choux

250 ml di acqua

150 g di farina 00

100 g di burro

4 uova

Un pizzico di sale

Per la crema pasticcera

500 ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

120 g di zucchero

40 g di farina 00

Scorza di limone

Un baccello di vaniglia

Per la guarnizione

Amarene sciroppate

Zucchero a velo

Olio di semi di arachide per friggere

Preparazione

La pasta choux

In una pentola, porta a ebollizione l’acqua con il burro e il sale. Versa la farina tutta in una volta e mescola energicamente fino a formare una palla che si stacca dalle pareti. Trasferisci l’impasto in una ciotola e lascialo intiepidire. Incorpora le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Trasferisci l’impasto in una sac à poche con bocchetta a stella. Forma le zeppole su quadrati di carta forno e friggile in olio caldo fino a doratura. Scolale e asciugale su carta assorbente.

La crema pasticcera

In un pentolino, scalda il latte con la scorza di limone e il baccello di vaniglia. In una ciotola, sbatti i tuorli con lo zucchero e la farina. Versa il latte caldo sul composto di uova, mescolando continuamente. Trasferisci il tutto nella pentola e cuoci a fuoco basso, mescolando fino a quando la crema si addensa. Lascia raffreddare la crema.

Guarnizione

Farcisci le zeppole con la crema pasticcera e guarnisci con amarene sciroppate e zucchero a velo.

Consigli utili