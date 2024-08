La ricetta della domenica: le melanzane imbottite cilentane

Le melanzane imbottite, o “mulignane ‘mbuttunate” in dialetto cilentano, sono un piatto simbolo della tradizione culinaria campana. Originarie della zona del Cilento, queste prelibatezze racchiudono in sé i sapori autentici del Mediterraneo. Il binomio perfetto tra la dolcezza delle melanzane, la sapidità del ripieno e la freschezza degli aromi, le melanzane imbottite sono un piatto che conquista al primo morso.

Ingredienti per 4 persone

4 melanzane lunghe e sottili

200 g di pane raffermo

200 g di formaggio caprino stagionato

2 uova

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco tritato

Basilico fresco tritato

Olio extravergine d’oliva

Pomodorini ciliegino

Sale e pepe q.b.

Olio per friggere

Procedimento

Lavare le melanzane, tagliarle a metà nel senso della lunghezza e svuotare la polpa, avendo cura di lasciare un bordo di circa mezzo centimetro. Mettere il pane raffermo a bagno in acqua tiepida per qualche minuto. Strizzarlo bene e sbriciolarlo in una ciotola. Aggiungere il formaggio caprino sbriciolato, le uova, l’aglio tritato, il prezzemolo, il basilico, sale e pepe. Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Farcire le melanzane con il composto preparato, premendo leggermente per compattare. Friggere le melanzane in abbondante olio caldo fino a doratura. Scolare su carta assorbente. Disporre le melanzane in una teglia, aggiungere i pomodorini tagliati a metà e un filo d’olio. Infornare a 180°C per circa 15 minuti.

Per un sapore più intenso, si può aggiungere al ripieno un po’ di pangrattato tostato.

Per una variante più leggera, si possono cuocere le melanzane al forno invece di friggerle.

Proprietà nutritive delle melanzane

Le melanzane sono ricche di fibre, vitamine (soprattutto del gruppo B) e sali minerali come potassio e magnesio. Sono inoltre un’ottima fonte di antiossidanti, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi.