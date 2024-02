La ricetta della domenica: le delisiose zeppole cilentane salate

Le zeppole salate alla cilentana sono un piatto tradizionale della cucina cilentana. Queste deliziose zeppole sono preparate con una base di pastella arricchita con formaggio pecorino grattugiato e dadini di prosciutto cotto, che conferiscono loro un sapore ricco e irresistibile. Croccanti all’esterno e morbide all’interno, le zeppole salate alla cilentana sono perfette da gustare come antipasto o spuntino, e si prestano splendidamente a essere servite in occasioni informali o come accompagnamento a un pasto leggero. Segui questa semplice ricetta per portare un tocco di autentico sapore cilentano sulla tua tavola. Buon appetito!

Ingredienti

200g di farina

2 uova

150ml di latte

100g di formaggio pecorino grattugiato

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

100g di prosciutto cotto a dadini

Olio per friggere

Procedimento

In una ciotola grande, mescola la farina, il lievito in polvere, il sale e il pepe. Aggiungi le uova e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versa gradualmente il latte mentre continui a mescolare fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Aggiungi il formaggio pecorino grattugiato e il prosciutto cotto a dadini, mescolando bene per distribuirli uniformemente nella pastella. Scalda abbondante olio in una padella profonda. Quando l’olio è caldo, prendi un cucchiaio da tavola di pastella e versalo nell’olio caldo per formare una zeppola rotonda. Puoi cuocerne più di una per volta, ma lascia spazio sufficiente tra di esse per evitare che si attacchino. Fai cuocere le zeppole fino a quando non saranno dorate e croccanti su entrambi i lati, circa 2-3 minuti per lato.Una volta cotte, scolale su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

Idee per servire

Le zeppole salate alla cilentana sono deliziose servite calde, come antipasto o spuntino. Possono essere accompagnate da una salsa ai pomodori freschi o da una salsa al formaggio per un tocco extra di sapore. Puoi anche servirle come contorno a un piatto di verdure grigliate o insalata mista per un pasto leggero ma soddisfacente. Buon appetito!