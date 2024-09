La ricetta della domenica: la torta con amaretti e crema

La torta con amaretti, crema e panna è un dolce che evoca ricordi d’infanzia e piacevoli occasioni. La sua semplicità e il suo gusto avvolgente la rendono perfetta per ogni occasione, dal tè pomeridiano alla festa di compleanno.

Ecco tutti i segreti per prepararla in casa.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

300g di farina 00

150g di burro freddo a cubetti

150g di zucchero

2 uova intere

1 pizzico di sale

Scorza grattugiata di un limone (opzionale)

Per il ripieno:

500ml di panna fresca

250g di mascarpone

100g di zucchero a velo

100g di amaretti sbriciolati

Buccia grattugiata di un limone

Procedimento

Pasta frolla:

In una ciotola, lavora con le mani la farina, il burro freddo a cubetti e lo zucchero fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi le uova intere, il sale e la scorza di limone grattugiata. Impasta velocemente fino ad ottenere un panetto liscio. Avvolgilo nella pellicola e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Stendi la pasta frolla su un piano infarinato e foderaci una tortiera imburrata e infarinata. Bucherella il fondo con una forchetta e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a doratura.

Ripieno:

Monta la panna fresca con lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema ferma. In una ciotola, lavora il mascarpone con una spatola fino a renderlo cremoso. Aggiungi gli amaretti sbriciolati e la buccia di limone grattugiata. Incorpora delicatamente la panna montata. Versa il composto di crema e amaretti sulla base di pasta frolla precedentemente cotta e livellalo bene.

Piccoli segreti

Per una pasta frolla friabile e profumata, utilizza burro freddo tagliato a cubetti e lavoralo velocemente con le mani. Evita di impastare troppo a lungo, altrimenti il burro si scalderà e la pasta frolla risulterà dura.

Puoi variare il ripieno aggiungendo altri ingredienti come cioccolato fondente tritato, frutta fresca o marmellata.

Decora la torta con amaretti interi e ciuffetti di panna montata.