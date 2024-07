La ricetta della domenica, il sorbetto al melone: facile da preparare con soli tre ingredienti

Il caldo estivo richiede freschezza e gusto. Il sorbetto al melone è il dessert perfetto per soddisfare entrambi i desideri. Facile da preparare e con solo 3 ingredienti, questo sorbetto è un tocco di dolcezza rinfrescante per le tue giornate calde.

Ingredienti

500 g di polpa di melone (già pulito)

150 ml di acqua

130 g di zucchero

Procedimento

In un pentolino, scaldare l’acqua con lo zucchero fino a completo scioglimento. Spegnere il fuoco e lasciar raffreddare lo sciroppo. Tagliare la polpa di melone a pezzetti e metterla in un frullatore. Aggiungere lo sciroppo freddo e frullare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Versare il composto in un contenitore per gelato e metterlo in freezer. Mescolare il sorbetto ogni ora circa per rompere i cristalli di ghiaccio e ottenere una consistenza cremosa. Una volta che il sorbetto ha raggiunto la consistenza desiderata (circa 3-4 ore), servirlo in coppette o coni.

Il sorbetto al melone può essere conservato in freezer per massimo 2 settimane. Si consiglia di toglierlo dal freezer circa 10 minuti prima di servirlo per farlo ammorbidire leggermente.

Proprietà nutritive del melone

Il melone è un frutto ricco di acqua, vitamine e minerali. È una buona fonte di vitamina C, potassio e magnesio. Il melone è anche un antiossidante e aiuta a combattere i radicali liberi. Inoltre, il melone è un alimento rinfrescante e diuretico,