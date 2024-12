La ricetta della domenica: focaccia ripiena

La focaccia, pane simbolo della tradizione mediterranea, si reinventa in una versione gourmet che conquista al primo morso. La farcitura con pomodorini e Philadelphia aggiunge un tocco di freschezza e cremosità, rendendola perfetta per un aperitivo raffinato o un pranzo leggero.

Ingredienti per la focaccia

500g farina 0

300ml acqua tiepida

1 cubetto di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di sale fino

Olio extravergine d’oliva q.b.

Origano secco q.b.

Ingredienti per il condimento

250g di pomodorini ciliegino

1 confezione di Philadelphia

Basilico fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida con lo zucchero. In una ciotola, setacciate la farina, aggiungete il sale e create la fontana. Versate al centro il composto di acqua e lievito, l’olio e iniziate a impastare. Lavorate l’impasto fino a ottenere un panetto liscio ed elastico. Copritelo con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino al raddoppio del volume. Trascorso il tempo di lievitazione, stendete l’impasto su una teglia rivestita di carta forno, creando dei bordi leggermente rialzati. Bucherellate la superficie con le dita e condite con olio, sale, pepe e origano. Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, o fino a doratura. Una volta cotta e raffreddata, farcite la focaccia con una base di Philadelphia, distribuendola uniformemente. Aggiungete i pomodorini tagliati a metà, salate leggermente e condite con un filo d’olio e qualche fogliolina di basilico fresco.

Varianti

Olive e capperi: Aggiungete olive nere denocciolate e capperi per un tocco di sapore mediterraneo.

Aggiungete olive nere denocciolate e capperi per un tocco di sapore mediterraneo. Salumi e formaggi: Per una versione più sostanziosa, farcite la focaccia con prosciutto crudo, salame e mozzarella.

Per una versione più sostanziosa, farcite la focaccia con prosciutto crudo, salame e mozzarella. Verdure grigliate: Zucchine, melanzane e peperoni grigliati sono un’ottima alternativa per un’opzione vegetariana.

Consigli utili

Per una focaccia ancora più saporita, potete aggiungere all’impasto delle erbe aromatiche fresche tritate, come rosmarino o timo.

Se non avete tempo di preparare l’impasto in casa, potete utilizzare una base pronta per pizza.