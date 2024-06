La ricetta della domenica: fiori di zucca impanati e fritti, un antipasto croccante e saporito

I fiori di zucca impanati e fritti sono un antipasto semplice ma delizioso, perfetto per la stagione estiva. Si preparano in pochi minuti e sono un’ottima idea per utilizzare i fiori di zucca di stagione.

Ingredienti

10 fiori di zucca

2 uova

100 g di pangrattato

50 g di formaggio grattugiato

1 spicchio d’aglio

1 rametto di prezzemolo

Sale e pepe q.b.

Olio di arachidi per friggere

Procedimento

Lavare accuratamente i fiori di zucca e privarli del pistillo e dei filamenti interni. In una ciotola sbattere le uova con un pizzico di sale e pepe. In un altro piatto mescolare il pangrattato con il formaggio grattugiato, l’aglio tritato e il prezzemolo tritato. Immergere i fiori di zucca nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, facendolo aderire bene su tutta la superficie. Scaldare l’olio di arachidi in una padella a bordi alti fino a raggiungere una temperatura di 170°C. Friggere i fiori di zucca pochi alla volta per 2-3 minuti per lato, fino a doratura. Scolare i fiori di zucca su carta assorbente e servire caldi.

Proprietà nutritive dei fiori di zucca

I fiori di zucca sono un alimento ricco di nutrienti, tra cui:

Vitamine: A, C, B6 e K.

A, C, B6 e K. Minerali: potassio, magnesio, fosforo e calcio.

potassio, magnesio, fosforo e calcio. Fibre: utili per il buon funzionamento dell’intestino.

utili per il buon funzionamento dell’intestino. Antiossidanti: combattono i radicali liberi e proteggono le cellule dai danni.

I fiori di zucca sono inoltre un alimento ipocalorico, con solo 19 calorie per 100 grammi.