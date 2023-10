La Provincia di Salerno presente alla Bitus: la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico

La Provincia di Salerno presente alla Bitus, Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe (27/30 settembre) promossa e sostenuta dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo assieme all’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo di Regione Campania, dall’Agenzia Regionale Campania Turismo e dal Parco Archeologico di Pompei. In mostra i “tesori” provinciali: la Pinacoteca, il Castello Arechi, l’Area Archeologica di Fratte, il Museo Archeologico provinciale, il Museo Archeologico provinciale della Lucania occidentale, il Muso Archeologico provinciale dell’Agro Nocerino, Villa de Ruggiero, Villa Guariglia, la Biblioteca provinciale.

Tra cultura e storia

“Un ventaglio di destinazioni uniche e suggestive, per aggiungere consapevolezza a un percorso narrativo che, se non adeguatamente integrato, esprime solo parte del proprio potenziale; i ragazzi saranno i futuri ambasciatori di bellezza. La Provincia di Salerno destinazione ideale per il turismo scolastico e culturale” osserva il Consigliere provinciale delegato al Turismo Pasquale Sorrentino, presente in Bitus.

Boom di presenze

“La fiera ha registrato circa 15mila presenze, provenienti da 120 istituti scolastici delle regioni Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Abruzzo”.