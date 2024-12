La Pro Loco di Castelnuovo Cilento festeggia 50 anni di storia

Cinquant’anni di attività sono un traguardo importante, e la Pro Loco di Castelnuovo Cilento lo ha celebrato con una grande festa per onorare mezzo secolo di impegno e dedizione al territorio.

La storia

Fondata nel 1974, la Pro Loco ha sempre mantenuto fede alla sua missione: promuovere il patrimonio locale attraverso attività ed eventi che valorizzano cultura, storia, natura e tradizioni gastronomiche. In questi anni, diversi presidenti si sono succeduti alla guida dell’associazione, contribuendo a renderla una delle realtà più longeve e dinamiche del territorio cilentano. Tra le manifestazioni più rappresentative spiccano la “Sagra della Parmigiana”, giunta quest’anno alla sua 35ª edizione, e “Ritorno al Borgo”, eventi che richiamano ogni anno un pubblico sempre più numeroso.

La festa

Per celebrare questo storico anniversario, il direttivo ha organizzato una festa aperta a tutta la comunità, ripercorrendo i momenti più significativi della storia dell’associazione. Durante l’evento, alla presenza del sindaco Gianluca D’Aiuto, sono stati premiati gli ex presidenti, riconoscendo il loro impegno e l’amore dimostrato per il mondo dell’associazionismo.

Le parole del Sindaco

“Oggi è un giorno speciale per il nostro paese: la nostra Pro Loco compie 50 anni! Mezzo secolo di storia, di passione e di impegno portato avanti da donne e uomini che, con il loro amore per il territorio, hanno contribuito a renderlo un posto migliore.

Grazie ai loro eventi, alla storica Sagra della Parmigiana, al profondo amore per il nostro territorio e alla loro instancabile voglia di fare abbiamo condiviso momenti indimenticabili e rafforzato il senso di comunità. A nome dell’intera Amministrazione comunale voglio dire un enorme GRAZIE a chi c’è stato, a chi c’è oggi e a chi ci sarà domani nella Pro Loco.

Buon 50° anniversario e avanti così, con l’entusiasmo e la passione che vi contraddistinguono!”.