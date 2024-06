La Prefettura cerca una nuova sede per la Compagnia Carabinieri di Eboli

Le caratteristiche sono disciplinate da un vademecum molto chiaro e nulla è lasciato al caso: la Prefettura è in cerca di un immobile da locare e da destinare alla nuova Compagnia Carabinieri di Eboli. A quanto pare l’edificio di via Carlo Alberto dalla Chiesa non sarebbe più idoneo ad accogliere uffici e luoghi operativi per gli uomini dell’Arma.

Il nuovo edificio dovrà avere una superficie di circa 3.210 metri quadrati, da suddividere in zona operativa, zona logistica, zona servizi, zona alloggi. L’immobile dovrà essere ubicato nell’ambito territoriale di Eboli, in una zona ben collegata con le principali vie di comunicazione, facilmente accessibile al pubblico tramite mezzi di trasporto pubblico e dotata di ampio parcheggio.

Conforme alle norme statiche e ambientali e privo di barriere architettoniche: il nuovo edificio dovrà essere ubicato in una zona facilmente accessibile e prospiciente al centro cittadino e rispondere a necessità chiare e definite.