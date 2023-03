La Polizia Municipale di Polla blocca incendio sulla montagna

Solo grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale di Polla, guidata dal coraggioso comandante Andrea Santoro, è stato possibile evitare un disastroso incendio su un tratto montano a Polla.

L’intervento tempestivo ha evitato il peggio

La pronta reazione del comandante Santoro e dell’agente Alfonso Cancro ha impedito che le fiamme si propagassero al vicino bosco nella località di Foresta, sulla strada Pedina-Polla.

L’incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, è stato appiccato probabilmente per bruciare delle sterpaglie. Fortunatamente, gli agenti della Polizia Municipale di Polla sono riusciti a contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei volontari della Protezione Civile, il gruppo GOPI di Polla, che hanno prontamente provveduto a domare le fiamme.

Indagini in corso

Attualmente sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del rogo. Grazie alla tempestività e al coraggio dimostrati dalla Polizia Municipale di Polla, un disastro ambientale è stato evitato. La comunità locale ha espresso la sua gratitudine per l’importante lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile nella salvaguardia del territorio e della natura circostante.