La Polisportiva Santa Maria partecipa all’iniziativa “Il Filo della solidarietà” promossa dall’Associazione Raffaele Tortora e dalla Parrocchia di Santa Maria a Mare. La società giallorossa infatti, devolverà, l’intero incasso del match contro la Vibonese, in programma domenica 23 aprile alle ore 15, allo stadio “Antonio Carrano”, alla Fondazione Airc – Comitato Campania, per la ricerca sul cancro.

L’iniziativa

Si tratta di un’iniziativa di più ampio respiro che coinvolgerà tutto il Comune di Castellabate e alla quale la squadra cilentana ha voluto fortemente aderire con il proprio contributo.

Il commento del presidente

“La Polisportiva Santa Maria scende in campo per la solidarietà. Da sempre il nostro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per il territorio locale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche socio-culturali, sostenendo iniziative come quella dell’ associazione Raffaele Tortora e della Parrocchia di Santa Maria a Mare, a cui va il nostro plauso. Quindi, vi invitiamo tutti allo stadio “Carrano” per supportare i colori giallorossi e aiutare la ricerca contro il cancro. Tutto l’incasso del match sarà devoluto all’Airc” il commento della dirigenza giallorossa guidata dal presidente Francesco Tavassi