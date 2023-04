La Polisportiva Santa Maria nella bolgia del “Massimino”: domenica una grande notte di festa contro il Catania

Dai campi di periferia, quelli polverosi ed infangati, ad uno stadio in cui si respira aria di grande calcio.

La Polisportiva Santa Maria, domenica 30 aprile alle 20:45, sarà ospite del Catania allo stadio “Massimino” per la penultima giornata di campionato di Serie D girone I. Sarà una grande festa.

Il Santa Maria a Catania

La compagine giallorossa si ritroverà davanti ad uno stadio gremito in ogni ordine di posto, quasi 25 mila cuori rossazzurri che faranno sentire la propria voce per salutare una stagione vissuta da protagonisti assoluti. Infatti, sarà il tempo di festeggiare la promozione del Catania in Serie C, al termine di un campionato conquistato in scioltezza, con la presenza anche del Presidente americano Ross Pelligra.

Pronta una gigantesca coreografia in tutto il “Massimino”, con tante sorprese in servo per i tifosi locali che accompagneranno la consegna finale della coppa. La società cilentana invece, arriva a questa sfida con la matematica certezza di essere salva e di poter disputare, il prossimo anno, per la quarta volta consecutiva, la Serie D.

Si tratta, comunque, di una partita piena di significati, contro una squadra che ha scritto pagine di storia del calcio italiano e davanti ad un pubblico da notti magiche.

Il precedente

C’è solo una squadra che in tutta la stagione è riuscita a fermare il Catania battendola in campionato, ed è la Polisportiva Santa Maria. All’andata, la formazione giallorossa riuscì nella clamorosa impresa di strappare via i tre punti agli etnei, al “Carrano”, con il risultato di 2-1. Gol di Bonanno e Tandara, pareggio momentaneo di Palermo. Nessun’altra squadra è più riuscita a battere i siciliani. Il Catania ha ottenuto, finora, 27 vittorie, 4 pareggi e, per l’appunto, una sola sconfitta.