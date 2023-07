La Polisportiva Santa Maria in Costa d’Avorio: la bellissima immagine di sport diventata virale sui social

La Polisportiva Santa Maria Cilento è riuscita a raccontare il vero significato che è racchiuso nella parola sport attraverso un semplice scatto fotografico.

L’immagine vede protagoniste le inconfondibili divise giallorosse del club cilentano indossate da alcuni ragazzi in Costa D’Avorio.

A consegnarle è stato Kassim Coulibaly, giocatore del Santa Maria, originario del posto.

La foto è semplice ma di grande impatto.

Essa rappresenta la vera essenza del calcio, uno sport che riesce ad unire anche a chilometri di distanza.

Lo scatto

L’immagine raffigura una squadra di calciatori ivoriani al gran completo, pronti a scendere in campo per una sfida in strada. Una scena che si ripete quotidianamente, ma che vede come eccezione particolare la presenza delle casacche della Polisportiva Santa Maria.

L’omaggio è stato possibile grazie al centrocampista della squadra giallorossa Kassim Coulibaly che, rientrato nel suo Paese d’origine per le vacanze dopo la conclusione della stagione sportiva, ha voluto regalare un sorriso a tanti ragazzi del posto.

Il post della società

La Polisportiva Santa Maria, una volta pubblicato il post sui social, è stata sommersa di like, commenti e condivisioni da parte dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati di sport, riuscendo a far diventare l’immagine rapidamente virale.

“Quanti km dividono Santa Maria di Castellabate dalla Costa D’Avorio? Davvero pochi se si conta l’amore per questo meraviglioso sport. Il nostro condottiero Coulibaly, rientrato nel suo Paese natale, ha omaggiato i ragazzi della sua terra con le divise giallorosse. Un’immagine bellissima” sono le parole di descrizione che accompagnano la suggestiva fotografia.