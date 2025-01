La Polisportiva Basket Agropoli trova la prima vittoria del nuovo anno

Una prestazione di grinta e carattere permette alla squadra di Coach Ciociola di superare la Polisportiva Matese con il risultato di 61-57.

La partita

Nel primo quarto parte meglio la Polisportiva Matese pizzando un paio di triple con Puca e i canestri dal campo di Ndiaye; reagisce la Polisportiva Basket Agropoli con Lepre Palma e le triple di Di Mauro e Lybaek, al termine il risultato è di 19-22.

Nel secondo quarto la partita resta molto equilibrata con Agropoli che difende bene con un super Norci e poi piazza un paio di canestri importanti con Palma e Lepre, la Polisportiva Matese non si dà per vinta e dopo un inizio in affanno, conclude il quarto tornando in vantaggio con il risultato di 29-31.

Nella ripresa l’Agropoli scende sul parquet con un’intensità diversa e inizia a macinare canestri su canestri con Lepre Di Mauro e Lybaek; Matese dopo un inizio in affanno prova a riportarsi in partita con le triple di Quaranta, ma al termina arriva il primo vantaggio Agropoli con il risultato di 49-43.

Nell’ultimo quarto l’Agropoli continua a difendere con determinazione e sotto canestro Di Mauro e Lybaek mantengono le distanze. Matese prova il forcing finale aumentando la pressione difensiva, ma il risultato non cambia, la Polisportiva Basket Agropoli vince con il risultato di 61-57.

Prima vittoria del nuovo anno per i delfini che superano una diretta concorrente alla corsa play-off.