La Polisportiva Basket Agropoli supera anche l’Ensi Caserta

Nella 9a Giornata del Campionato di 1a Divisione Regionale, la Polisportiva Basket Agropoli super l’Ensi Caserta con il risultato di 81-51. La Polisportiva Basket Agropoli arriva all’incontro con qualche acciaccato di troppo e anche con la defezione di Lepre, ma coach Barbuto non demorde e mette in campo il miglior quintetto possibile per ottenere la vittoria.

Il match

I delfini cominciano bene portandosi in vantaggio, ma poi nei primi due quarti la percentuale dei tiri dalla distanza è molto bassa tenendo il match in equilibrio, con l’Agropoli sempre al comando ma con un divario non molto ampio.

All’inizio del terzo quarto la Polisportiva rientra con un piglio diverso in campo ed ingrana un’altra marcia, grazie alle triple di Borrelli e Di Mauro, l’Agropoli prende le distanze dalla squadra ospite che non riesce ad opporre resistenza.Termina così con il punteggio di 81-51 l’incontro.

Una vittoria fondamentale

I ragazzi di coach Barbuto che continuano la loro corsa verso la promozione.