La Polisportiva Basket Agropoli si giocherà la Coppa Campania a Napoli

Ufficializzata la sede della finale di Coppa Campania tra le migliori 8 di tutti e tre i gironi di Divisione 1 Regionale, si giocherà a Napoli al “Pala Vesuvio”, battuta la concorrenza del “Pala Di Concilio” di Agropoli.

La partita

I Delfini arrivano all’evento dopo aver travolto in casa il Basket Bellizzi con una splendida prestazione di squadra.

L’esordio della Polisportiva Basket Agropoli avverrà venerdì 12 Gennaio alle ore 20:30, contro Casal Di Principe, squadra che milita nello stesso girone dell’Agropoli e che ha già battuto i delfini in campionato al “Pala Di Concilio”.

Sarà un evento tutto da seguire con la squadra di Coach Barbuto che farà di tutto per portare il trofeo a casa, in caso di vittoria l’Agropoli giocherà il giorno successivo la semifinale per poi determinare le due squadre che andranno a contendersi il titolo.

La soddisfazione

Grande soddisfazione tra la dirigenza Agropolese per il raggiungimento di questo traguardo, unico rammarico non aver potuto disputare una competizione così prestigiosa sul proprio terreno di gioco.