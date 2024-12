La Polisportiva Basket Agropoli ritrova la vittoria in casa

Al “Pala Di Concilio” i delfini si impongono con il risultato di 71-61 nei confronti di Sant’Antimo.

Il match

Nel primo quarto i delfini partono un po’ bloccati e la squadra ospite ne approfitta segnando il passo, l’Agropoli prova a rientrare in partita con Lybaek e Borrelli ma il primo quarto vede gli ospiti in vantaggio per 20-25.

Nel secondo quarto parte forte Sant’Antimo e continua a mantenere il distacco, i delfini rispondo colpo su colpo, senza riuscire ad accorciare le distanze, il secondo quarto termina 31-35.

Nella ripresa l’Agropoli cambia marcia e inizia ad allungare nei confronti degli ospiti, con i canestri di Di Mauro Borrelli e Palma, la difesa aumenta la sua efficacia e si va al termine del terzo quarto sul risultato di 56-44.

Nell’ultimo quarto Sant’Antimo prova a rientrare in partita, ma l’Agropoli è brava a mantenere le distanze, consolidando il successo con il punteggio di 71-61.

Ritrova la vittoria la Polisportiva Basket Agropoli al “Pala Di Concilio”, secondo successo consecutivo per coach Ciociola dopo la vittoria di giovedì in trasferta.