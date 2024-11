La Polisportiva Basket Agropoli ha presentato al “Pala Di Concilio” il nuovo coach Gianpio Ciociola che andrà a sostituire Gianni Montemurro.

Il tecnico Pugliese si è presentato alla stampa, ribadendo il massimo impegno nel cercare di sistemare quei dettagli che hanno portato al cambio della guida tecnica.

Inoltre il tecnico ha precisato che ci sarà bisogno di sacrificio e lavoro per compattarsi come squadra ed ottenere degli ottimi risultati, in linea con la programmazione societaria.