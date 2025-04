La Polisportiva Basket Agropoli prepara la prima gara dei play-off | VIDEO

Finita la regular season la Polisportiva Basket Agropoli si prepara alla prima gara playoff.

Il tecnico Gianpio Ciociola ha presentato la sfida contro la Virtus Sarno sottolineando come la sua squadra sia in un buono stato di forma. Il coach ha ribadito che l’Agropoli proverà il tutto per tutto per andare il più avanti possibile nella competizione, nonostante le difficoltà di avere la prima ed eventualmente l’ultima gara della serie in trasferta ( visto il peggiore posizionamento in campionato).

Contro Sarno, l’Agropoli in campionato ha sempre vinto. Gara 2 è in programma il primo maggio.