La Polisportiva Basket Agropoli ospita Forio Basket 1977 | VIDEO

Domenica al “Pala Di Concilio” alle ore 16:30, la Polisportiva Basket Agropoli ospiterà il Forio Basket 1977, per dare continuità ai propri risultati.

Le dichiarazioni

Coach Ciociola nel pre gara ha messo sugli attenti i suoi delineando le caratteristiche degli avversari: “ sarà una partita ostica, contro una squadra che viene da un periodo positivo, dobbiamo essere concentrati ed attenti a curare tutti i dettagli”.

Inoltre il tecnico ha aggiunto che servirà intensità e maggiore concentrazione in fase difensiva per ritornare alla vittoria al “Pala Di Concilio” dopo l’ultimo ko contro Portici.

Le due squadre sono divise da pochi punti in classifica, dunque ulteriore opportunità per i delfini che potrebbero consolidare la propria posizione in vista dei play-off.