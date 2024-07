La Polisportiva Basket Agropoli ha annunciato il nuovo coach

Attraverso le pagine social ufficiali della società, la Polisportiva Basket Agropoli ha annunciato che sarà Gianni Montemurro il nuovo coach per la stagione 2024/25. L’allenatore toscano torna alla guida dell’Agropoli dopo ventinove anni dalla sua ultima panchina nell’allora Tendostruttura in Via Taverne. L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale della società che subito dopo aver dovuto chiudere i rapporti con coach Enzo Maria si è adoperata per presentare la nuova guida tecnica.

La nota della società

La Polisportiva Basket Agropoli annuncia di aver affidato il ruolo di capo allenatore a Gianni Montemurro. Vecchia conoscenza della società con la quale ha disputato il campionato di Serie C 95/96 raggiungendo la finale playoff contro il Melfi. Negli ultimi anni il coach ha svolto un grande lavoro sia con le prime squadre che con il settore giovanile.

Proprio per questo gli sarà affidato anche il ruolo di supervisore dei giovani delfini. Al contempo la società comunica di aver perfezionato l’iscrizione al Campionato di Serie C Nazionale 2024/25.